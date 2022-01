Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sartorius : rechute de -8% vers 440E information fournie par Cercle Finance • 04/01/2022 à 17:11









(CercleFinance.com) - Sartorius rechute de -8% vers 440E et menace directement le support des 447E du 14/12 : le prochain objectif se situe vers 435E (du 12/10).

La configuration s'apparente à une 'E/T/E' sous 498/527/494E, ce qui pourrait déboucher sur une rechute vers 400E... et 397E, le 'gap' du 5 juillet.





Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH Euronext Paris -7.86%