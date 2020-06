Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sartorius : rechute de -3% vers 236,2E Cercle Finance • 01/06/2020 à 18:15









(CercleFinance.com) - Sartorius rechute de -3% vers 236,2E après un double échec sous 249E les 25 et 26 mai. Le titre s'inscrit toujours au sein d'un corridor 224/249E et pourrait en ressortir pour aller chercher soit un nouveau record absolu à 265E, soir un soutien vers 211E.

Valeurs associées SARTORIUS STED Euronext Paris -2.95%