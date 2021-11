Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sartorius : rebondit sur 455E, devra déborder 500E information fournie par Cercle Finance • 08/11/2021 à 13:09









(CercleFinance.com) - Sartorius rebondit sur 455E, c'est à dire sur le support oblique moyen terme : c'est le signe que la tendance haussière est préservée mais pour repartir de l'avant et échapper au risque de rechute au niveau du 'gap' des 397,5E du 5 juillet, le titre devra repasser la résistance des 500E du 4/11.

Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH Euronext Paris +2.88%