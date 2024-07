Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sartorius: prend une nouvelle torpille de -15%, retrace 147E information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 10:53









(CercleFinance.com) -Sartorius prend une nouvelle torpille de -15% (après celle du 19 juin) et retrace précisément la zone support des 147E testée ce jour là.

Le titre semble susceptible d'aller re-tester incessamment le plancher majeur et historique (il faut en effet remonter à mi-mars 2020) des 146,7E du 1er juillet dernier.





Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH 146,65 EUR Euronext Paris -16,44%