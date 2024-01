Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sartorius : nouveau record 2024 à 250E information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 16:41









(CercleFinance.com) - Sartorius inscrit un nouveau record annuel à 250E : le titre s'ouvre le chemin des 276E (ex-plancher du 12/08/2022) puis 283E (zénith du 28/07/2023) puis de l'ex-plancher des 300E.





Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH Euronext Paris +5.15%