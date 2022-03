Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sartorius: gare à la cassure des 292E, puis surtout 280E information fournie par Cercle Finance • 08/03/2022 à 13:02









(CercleFinance.com) - Tous les supports cèdent les uns après les autres, la cassure la plus dommageable fut celle, toute récente des 330E (plancher des 8 et 15 mars 2021): elle débouche sur le test des 292E (point bas de mi-décembre 2020).

L'ultime point d'appui moyen terme se situe à 280E (plancher du 24/11/2020), après quoi, Sartorius chuterait vers 244E (résistance du 29/05/2020) puis 200E (plancher du 8/6/2020).





Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH Euronext Paris -6.46%