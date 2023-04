Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sartorius : dévisse de -10% vers 251E information fournie par Cercle Finance • 20/04/2023 à 14:01









(CercleFinance.com) - Sartorius dévisse de -10% vers 251E, ouvrant un 'gap' de rupture sous 277,5E: c'est un signal baissier majeur avec les 200E, le plancher du 15 juin 2020 en ligne de mire.





Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH Euronext Paris -8.53%