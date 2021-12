Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sartorius : affronte la résistance des 496E information fournie par Cercle Finance • 08/12/2021 à 11:12









(CercleFinance.com) - Sartorius affronte la résistance des 496E déjà testée les 4 et 19/11, après avoir rebondi pour la 2ème fois en 1 mois sur le seuil des 456E. En cas de franchissement, le titre s'en irait tester la résistance des 527E du 1ere décembre.

Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH Euronext Paris -0.25%