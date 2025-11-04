Sarepta s'effondre, l'échec de la thérapie génique s'ajoutant aux difficultés du pipeline de médicaments

Les actions de Sarepta SRPT.O ont chuté de 36% avant la cloche mardi après qu'un essai pour deux thérapies génétiques ciblant une maladie musculaire ait manqué un objectif clé, aggravant les inquiétudes concernant le pipeline de traitement de la société.

Ce nouveau revers intervient après que la thérapie génique la plus vendue de Sarepta, Elevidys, a été brièvement retirée du marché en juillet à la suite du décès de trois patients en raison d'une insuffisance hépatique aiguë. L'action a perdu environ 80 % de sa valeur cette année.

Le dernier essai a porté sur 225 patients âgés de 6 à 13 ans atteints de dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) et a testé le casimersen et le golodirsen, qui appartiennent à une classe de médicaments appelés oligomères morpholino phosphorodiamidés, ou PMO, conçus pour aider à produire des protéines de dystrophine fonctionnelles.

"L'échec de l'étude exacerbe les difficultés de Sarepta dans le domaine de la dystrophie musculaire de Duchenne, car la thérapie génique et, maintenant, la franchise PMO, sont susceptibles de faire l'objet d'une surveillance accrue de la part des organismes de réglementation, des payeurs et des médecins", ont déclaré les analystes de Baird.

La dystrophie musculaire de Duchenne est une maladie génétique rare qui touche principalement les garçons et qui entraîne un affaiblissement progressif des muscles au fil du temps.

"Cet échec n'est pas totalement surprenant, mais il ajoute une certaine incertitude autour de l'activité de base", a déclaré Brian Abrahams, responsable de la recherche mondiale sur les soins de santé chez RBC Capital Markets.

"Le pipeline peut avoir un potentiel, mais il est encore trop tôt pour faire bouger l'aiguille de manière significative

Bien que les patients aient montré des gains numériques dans la montée de quatre marches après 96 semaines, la différence n'était pas statistiquement significative.

Sarepta a déclaré que la pandémie de COVID-19 a perturbé la participation aux essais et la collecte des données, ce qui pourrait affecter les résultats, et qu'elle prévoit de rencontrer la Food and Drug Administration des États-Unis pour discuter de la conversion des approbations accélérées actuelles des médicaments en approbations complètes.

Lundi, la société a publié un chiffre d'affaires de 399,4 millions de dollars pour le troisième trimestre, dépassant les attentes moyennes des analystes qui tablaient sur 338,7 millions de dollars.

