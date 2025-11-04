 Aller au contenu principal
CAC 40
8 010,39
-1,23%
  • ( AFP / GABRIEL BOUYS )
    Primark pourrait quitter le giron de sa maison mère ABF
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.11.2025 14:06 

    Associated British Foods (ABF), maison mère de Primark, a annoncé mardi étudier la possibilité de séparer la chaîne de vêtements à bas prix de son activité principale, l'alimentation, pour optimiser la gestion des deux divisions. "Notre activité alimentaire unique ... Lire la suite

  • ( AFP / TOBIAS SCHWARZ )
    Spotify porté par la hausse de 12% de ses abonnés payants au 3T
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.11.2025 14:04 

    Le géant suédois de la musique en ligne Spotify a atteint 281 millions d'abonnés payants au troisième trimestre, en forte hausse de 12% sur un an, et a franchi le cap des 700 millions d'utilisateurs actifs (713 millions), a-t-il annoncé mardi. Son chiffre d'affaires ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 04.11.2025 13:57 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Pfizer, Uber, Spotify, Harley Davidson, Apollo, Marriott, Spotify, Marathon Petroleum, AMD) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ... Lire la suite

  • Aryna Sabalenka soulève le trophée de l'U.S. Open
    Tennis-Sabalenka opposée à Kyrgios dans une nouvelle version de la "bataille des sexes"
    information fournie par Reuters 04.11.2025 13:53 

    La numéro un mondiale Aryna Sabalenka affrontera l'Australien Nick Kyrgios à Dubaï le 28 décembre dans une nouvelle version de la "bataille des sexes", ont annoncé mardi les organisateurs. Le match d'exhibition sera une édition moderne de l'affrontement entre l'icône ... Lire la suite

