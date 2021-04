Sapiendo signe un partenariat avec BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises

(AOF) - Sapiendo, fintech et acteur dans le secteur de la retraite, a été choisi par BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises dans le cadre du développement de son offre d'accompagnement à la préparation de la retraite et de la poursuite de la digitalisation de ses activités.

Sapiendo est le 1er acteur de ce secteur à avoir développé une solution qui associe performance digitale et accompagnement humain. C'est un outil innovant de conseils, d'analyses, et de simulations retraite en temps réel qui répond aux problématiques de tous les Français et qui leur permet de réaliser un bilan retraite complet à partir de leur relevé de situation individuelle (RIS), prestation qui était jusque-là réservée à un petit nombre.

Valérie Batigne, fondatrice et dirigeante de Sapiendo : " La retraite est devenue en quelques années la préoccupation n°1 des Français. Ils se posent inlassablement les mêmes questions : à quel âge puis-je partir à la retraite ? Combien vais-je toucher ? Quel est le moment optimal pour prendre ma retraite ? Mes relevés de carrière sont-ils justes ? Ma situation a-t-elle été optimisée ? Nous avons créé Sapiendo pour répondre à leurs questions. "