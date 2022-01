Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAP: vers l'acquisition du californien Taulia information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 11:42









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats trimestriels, SAP a annoncé jeudi son intention de faire l'acquisition de Taulia, un fournisseur de solutions dédiées à l'optimisation des fonds de roulement des entreprises.



Dans un communiqué, le géant européen des logiciels professionnels explique que l'opération va lui permettre de mieux accompagner ses clients dans le contrôle de leur trésorerie et des liquidités associées à la chaîne logistique.



Taulia, une entreprise basée à San Francisco, compte des groupes de la trempe d'Airbus, AstraZeneca, Nissan ou Vodafone parmi ses principaux clients.



Aux termes de l'accord, Taulia continuera d'opérer en tant qu'entité propre au sein du groupe SAP et Cédric Bru demeurera son directeur général.



Luka Mucic, le directeur financier de SAP, prendra néanmoins la présidence de son conseil d'administration.



SAP précise que les partenariats stratégiques en cours de Taulia, comme celui conclu avec la banque américaine JPMorgan, seront maintenus inchangés.



Les termes financiers de l'acquisition n'ont pas été dévoilés.





Valeurs associées SAP AG O.N. XETRA -5.28%