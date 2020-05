Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAP : va céder une activité au groupe suédois Sinch Cercle Finance • 05/05/2020 à 11:57









(CercleFinance.com) - Le groupe allemand spécialisé dans les logiciels d'entreprise SAP annonce avoir conclu un accord définitif pour vendre ses activités de communications Cloud au suédois Sinch, pour un montant de 225 millions de dollars. L'unité SAP Digital Interconnect (SDI) propose des produits de communication basés sur le cloud, à plus de 1.500 entreprises technologiques, banques, marques et opérateurs de téléphonie mobile. SAP a par ailleurs déclaré mardi avoir identifié que certains de ses produits cloud ne répondaient pas aux normes de sécurité ; cela signifie qu'elle informera individuellement les clients concernés, qui représentent environ 9% de sa base de 440.000 clients.

Valeurs associées SAP AG O.N. XETRA +0.07%