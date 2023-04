Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAP : tire le DAX, avec +5% à 121,8E information fournie par Cercle Finance • 21/04/2023 à 16:03









(CercleFinance.com) - SAP tire clairement le DAX à la hausse (+0,2% à 15.825, SAP c'est 100% du gain du jour !) avec +5% à 121,8E.

SAP se dirige vers un re-test de la zone de résistance des 129E (du 27/08 ou 17/11/2021) mais la marche reste encore haute avant de s'élancer en direction du double sommet historique des 143E du 27 juillet et 3 septembre 2020.





Valeurs associées SAP AG O.N. XETRA +5.81%