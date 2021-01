Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAP : supérieur au consensus, le BPA annuel gagne 6% Cercle Finance • 29/01/2021 à 10:08









(CercleFinance.com) - En progressant de 1%, à 27,9 milliards d'euros (non-IFRS à taux de change constants), le chiffre d'affaires total 2020 de SAP a dépassé les perspectives révisées pour l'année complète qui tablaient sur un chiffre compris entre 27,2 à 27,8 milliards d'euros. Pour l'ensemble de l'année, le résultat opérationnel IFRS et la marge opérationnelle ont été impactés positivement par une restructuration, indique SAP. Le résultat opérationnel a ainsi augmenté de 48% en un an, à 6,62 milliards d'euros (IFRS), ou de 4%, à 8,5 milliards d'euros en non-IFRS à taux de change constants, atteignant ainsi la fourchette haute des perspectives annuelles (8,1 - 8,5 milliards d'euros). Le BPA annuel augmente ainsi de 56% à 4,35E (IFRS) et de 6% à 5,41E (non-IFRS), soit mieux que le consensus, reflétant une forte contribution de Sapphire Ventures, assure SAP.

Valeurs associées SAP AG O.N. XETRA -1.02%