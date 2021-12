Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAP: soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 13/12/2021 à 13:18









(CercleFinance.com) - SAP prend plus de 3% à Francfort, soutenu par un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 130 à 147 euros sur l'action de l'éditeur de logiciels d'entreprise.



'Le titre ayant sous-performé depuis le début de l'année, nous voyons une accélération du cloud en 2022 à 24% et une certaine traction avec RISE faire grimper l'action SAP l'année prochaine', affirme le broker dans le résumé de sa note de recherche.





Valeurs associées SAP AG O.N. XETRA +3.03%