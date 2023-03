Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAP: Sabine Bendiek n'ira pas au-delà de son contrat information fournie par Cercle Finance • 31/03/2023 à 16:01









(CercleFinance.com) - SAP a annoncé vendredi que Sabine Bendiek, sa directrice du personnel nommée en 2020, avait décidé de ne pas solliciter de renouvellement de son contrat à la fin de l'année.



Arrivée en provenance de Microsoft Allemagne, Bendiek chapeautait depuis presque trois ans les ressources humaines du concepteur de logiciels d'entreprise.



Elle occupait aussi, au sein du conseil exécutif du groupe technologique, des responsabilités opérationnelles au niveau transversal.



SAP a précisé que les contrats de deux autres membres de son comité de direction, à savoir Julia White (directrice marketing) et Scott Russell (directeur de la clientèle) avaient quant à eux été reconduits jusqu'à la fin 2027.





