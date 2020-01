SAP : relèvement des objectifs pour 2020

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses résultats préliminaires 2019, SAP indique viser désormais pour 2020 un résultat opérationnel de 8,9 à 9,3 milliards d'euros, et non plus de 8,8 à 9,1 milliards, et des revenus de 29,2 à 29,7 milliards, et non plus de 28,6 à 29,2 milliards.

Au titre de l'exercice écoulé, l'éditeur de progiciels revendique un profit opérationnel ajusté en hausse de 15% à 8,21 milliards d'euros pour des revenus en progression de 12% à 27,6 milliards (+9% hors effets de changes).

Le groupe allemand souligne notamment que ses revenus dans le cloud ont grimpé de 40% pour atteindre les sept milliards d'euros, et que sa part de revenus 'plus prédictibles' a atteint 67%, un taux amélioré de deux points de pourcentage.