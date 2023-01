SAP rejoint la cohorte d'entreprises technologiques réduisant leurs effectifs

Les acteurs européens reprochent à Microsoft, numéro un mondial du cloud, de profiter de sa position d'éditeur de logiciels et de fournisseur de services cloud pour contraindre les clients de ses logiciels à passer à ses services s'ils veulent migrer vers le cloud. En dépit de récentes annonces de Microsoft pour calmer le jeu, les acteurs européens proposent de tester sa conformité aux dix principes d'une licence logicielle équitable établis par le Cigref, l'association française des principaux clients du numérique.

Ces groupes ont bénéficié d'un bond de leur activité de 167% sur les cinq dernières années. Néanmoins leur part dans le cloud européen est tombée de 27% à 13% sur la période. Celle d'Amazon, Microsoft et Google a, elle, bondi de 46% à 72%, selon le cabinet Synergy Research. Le leader européen, SAP, ne se situe qu'à la septième place avec seulement 2% du marché.

A l'occasion de cette publication, Sap a annoncé qu'il réduirait ses effectifs de 2,5% pour un coût compris entre 250 et 300 millions d'euros.

Cette année, le concurrent d'Oracle cible un résultat opérationnel ajusté entre 8,8 et 9,1 milliards d'euros, en amélioration de 10% à 13% à taux de change constants. Le revenu dans le cloud est attendu dans la fourchette de 15,3 à 15,7 milliards d'euros, en hausse de 22% à 25% à taux de change constants.

Les revenus des licences logiciels ont pour leur part reculé de 39% à 907 millions d'euros. Ils sont en repli de 39% à taux de change constants et étaient anticipés à 935 millions d'euros.

Les revenus ajustés ont augmenté de 6% à 8,4 milliards d'euros alors qu'ils étaient attendus 8,56 milliards d'euros. Ils ont progressé de 1% hors impact des changes.

(AOF) - A l’instar de nombreuses sociétés technologique, SAP a annoncé jusqu'à 3 000 suppressions de postes. L’éditeur de logiciels professionnels a en outre décidé d’explorer la cession de ses 74% dans le spécialiste de l’ « experience mangement », Qualtrics International, acheté en 2018 pour 8 milliards de dollars. Au quatrième trimestre, le technologique allemand a dégagé un résultat opérationnel ajusté en hausse 5% à 2,58 milliards d'euros contre des attentes de 2,56 milliards d'euros. Hors impact des changes, il a progressé de 2%.

