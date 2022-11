Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAP: recul du titre, l'avis d'un broker information fournie par Cercle Finance • 18/11/2022 à 16:36









(CercleFinance.com) - SAP cède plus de 2% à Francfort, alors que Jefferies a annoncé aujourd'hui abaisser son conseil sur le titre, passant d'une note d'achat à une note de ' sous-performance '.



En parallèle, le broker révise à la baisse son objectif de cours sur la valeur, passant de 115 à 90 euros.



Selon l'analyste, SAP a mis en place une stratégie de strict contrôle des coûts pour 2022 et 2023 (avec notamment un gel des embauches) afin de compenser les pertes de revenus à marge élevée, une manière de faire qui privilégie les profits à court terme et ' compromettra probablement le moyen terme'.



Jefferies estime d'ailleurs que le nouveau directeur financier, plus conservateur, échouera à atteindre les objectifs annoncés.







Valeurs associées SAP AG O.N. XETRA -2.64%