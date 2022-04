Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAP: rate le consensus avec son bénéfice de 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/04/2022 à 09:51









(CercleFinance.com) - SAP, numéro un européen du logiciel, a annoncé vendredi un bénéfice d'exploitation de premier trimestre inférieur aux prévisions, une contre-performance qui pesait sur son cours de Bourse à Francfort.



Hors éléments exceptionnels, le bénéfice d'exploitation du groupe allemand a reculé de 7% sur le trimestre, à taux de changes constants, atteignant 1,68 milliard d'euros là où les analystes anticipaient en moyenne 1,75 milliard d'euros.



Le bénéfice d'exploitation calculé selon les normes IFRS ressort lui en hausse de 10%, à 1,05 milliard d'euros.



Le chiffre d'affaires a progressé de 11% à 7,1 milliards d'euros, dont une croissance de 7% à taux de change constants, au-dessus du consensus de 6,9 milliards de dollars.



Le groupe allemand a notamment bénéficié d'une accélération de son activité dans le 'cloud', dont le chiffre d'affaires a grimpé de 25% au premier trimestre à taux de changes constants.



En dépit de l'impact de la guerre en Ukraine, SAP a réaffirmé toutes ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice, que ce soit au niveau du chiffre d'affaires ou du bénéfice opérationnel hors IFRS.



A la Bourse de Francfort, l'action SAP accentuait ses pertes après toutes ces annonces et cédait 3,4% vers 9h45.





Valeurs associées SAP AG O.N. XETRA -3.06%