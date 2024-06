Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SAP: rachat de WalkMe pour 1,5 milliard de dollars information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 12:31









(CercleFinance.com) - SAP a annoncé mercredi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition de WalkMe, un spécialiste israélien de l'adoption numérique, pour un montant de l'ordre de 1,5 milliard de dollars.



Le groupe allemand, numéro un européen des logiciels professionnels, précise qu'il compte proposer 14 dollars par action WalkMe, qui cote sur le Nasdaq, soit une prime de 45% par rapport au cours de clôture de mardi soir.



L'adoption digitale, ou adoption numérique, consiste à permettre aux utilisateurs de ne pas se contenter d'apprendre les fonctions de base d'un logiciel donné, mais également à en maximiser les fonctions les plus avancées.



Basé à Tel Aviv, WalkMe revendique des clients de la trempe d'IBM, Nestlé, ThermoFisher Scientific ou la Département américain de la Justice.



L'opération devrait être finalisée dans le courant du troisième trimestre 2024.





