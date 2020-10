Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAP : rachat d'Emarsys, un spécialiste de l'engagement client Cercle Finance • 02/10/2020 à 10:19









(CercleFinance.com) - SAP a annoncé hier soir le rachat d'Emarsys, un spécialiste de la maximisation de l'engagement client, une opération destinée à renforcer le positionnement du numéro un européen des logiciels sur le segment du marketing numérique. L'accord, dont les termes n'ont pas été dévoilés, va permettre au groupe allemand de proposer à ses clients des interactions personnalisées via courrier électronique, la téléphonie mobile, les réseaux sociaux et l'Internet en général. Alimentée par l'intelligence artificielle, la plateforme d'Emarsys offre aux marques une personnalisation client sur plusieurs canaux et terminaux afin d'accroître l'engagement omnicanal, la rétention et la fidélisation. Fondée en Autriche, la société dit employer 800 salariés aujourd'hui répartis dans 13 succursales et compter 1500 clients parmi lesquels Nike, Tupperware ou Betclic. La transaction devrait être finalisée dans le courant du quatrième trimestre.

Valeurs associées SAP AG O.N. XETRA -0.25%