Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAP: profite de l'annonce de la nomination du nouveau CFO information fournie par Cercle Finance • 31/08/2022 à 16:46









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1,7% après la nomination de son nouveau directeur financier.



Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' sur SAP avec un objectif de cours de 110 euros, après l'annonce de l'arrivée, en mars 2023, de Dominik Asam comme directeur financier (CFO) de l'éditeur allemand de logiciels d'entreprise.



'Les retours de notre base d'investisseurs suggèrent que l'absence de plan de succession du CFO a pesé sur l'action SAP ; cette annonce devrait donc être accueillie positivement', estime le broker, jugeant qu'elle donne à la direction une stabilité à long terme.



'Cela augmente également la probabilité d'une révision des objectifs à moyen terme', ajoute Berenberg, qui y voit un autre catalyseur pour le titre, de même qu'une poursuite des bonnes performances du cloud au troisième trimestre (résultats prévus le 25 octobre).



Jefferies confirme également son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 105 E. L'analyste estime que cette nomination est judicieuse car il s'agit d'une personne déjà connue et respectée par les actionnaires.



' Cependant, le débat risque de se focaliser rapidement sur les objectifs à moyen terme. SAP a déjà indiqué qu'ils seront revus à la hausse au cours des prochains trimestres, mais il est peu probable que le nouveau directeur financier puisse les prendre en charge avant l'été 2023 ' indique Jefferies.





Valeurs associées SAP AG O.N. XETRA +0.96%