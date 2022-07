Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

SAP: prévision de résultat opérationnel abaissée pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 21/07/2022 à 10:44

(CercleFinance.com) - L'éditeur de logiciels SAP a réduit jeudi sa prévision de résultat opérationnel pour l'ensemble de l'exercice 2022 du fait de l'impact de la guerre en Ukraine et de la faiblesse des revenus tirés des licences.



Le groupe allemand dit désormais anticiper un bénéfice d'exploitation non-IFRS compris entre 7,6 et 7,9 milliards d'euros, au lieu de 7,8 - 8,25 milliards précédemment.



L'action SAP chutait de plus de 2,6% jeudi matin à la Bourse de Francfort après cet avertissement, attribué pour l'essentiel à l'arrêt de ses activités en Russie en conséquence du conflit ukrainien.



Pour le deuxième trimestre, SAP a fait état d'un bénéfice d'exploitation de 1,7 milliard d'euros, en baisse de 13%, pour un chiffre d'affaires en progression de 13% à près de 7,5 milliards d'euros.



A titre de comparaison, les analystes prévoyaient en moyenne un résultat de 1,7 milliard d'euros sur un chiffre d'affaires de 7,4 milliards.



Les ventes de logiciels sous licences sont ressorties à 426 millions d'euros, en baisse de 34% et bien inférieures aux attentes, tandis que le chiffre d'affaires enregistré via le 'cloud' a grimpé de 34% à plus de trois milliards d'euros, conformément aux prévisions du marché.



Toutes ces annonces sans grand éclat masquaient l'officialisation du lancement d'un nouveau programme de rachats d'actions de 500 millions d'euros devant être exécuté d'ici à la fin de l'année.