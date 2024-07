Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SAP: partenariat stratégique étendu avec Capgemini information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 18:33









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce l'expansion de son partenariat stratégique avec SAP visant à aider les organisations à relever des défis critiques en utilisant l'IA générative dans des domaines clés comme les ressources humaines, les ventes, les achats et la durabilité.



Cette collaboration combine l'expertise de Capgemini en données et IA avec le portefeuille Business AI de SAP.



Capgemini va étendre son Centre d'excellence mondial SAP (CoE) pour se concentrer sur trois axes : améliorer les processus métier avec l'IA générative, accélérer la mise sur le marché grâce à des accélérateurs d'IA, et former 20 000 employés aux outils et méthodes d'IA générative de SAP d'ici le premier semestre 2025.





