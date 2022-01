Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAP: partenariat élargi avec Icertis information fournie par Cercle Finance • 25/01/2022 à 14:33









(CercleFinance.com) - SAP a annoncé mardi avoir élargi le périmètre de son partenariat avec Icertis, un spécialiste de la gestion du cycle de vie des contrats avec lequel il collabore depuis 2020.



Le géant allemand des logiciels d'entreprise précise que l'accord, doit notamment passer par la mise en oeuvre d'une feuille de route commune en matière de produits et une intégration plus poussée de leurs technologies.



Depuis deux ans, la plateforme d'intelligence artificielle d'Icertis (Icertis Contract Intelligence - ICI) est intégrée au sein de la suite de gestion des fournisseurs SAP Ariba et de la solution d'expérience-client SAP Customer Experience.





Valeurs associées SAP AG O.N. XETRA +0.77%