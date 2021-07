Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAP : objectifs relevés grâce à la croissance dans le 'cloud' information fournie par Cercle Finance • 21/07/2021 à 09:13









(CercleFinance.com) - SAP a relevé mercredi ses objectifs de bénéfice et de chiffre d'affaires pour 2021, le concepteur de logiciels professionnels expliquant bénéficier d'une accélération de ses activités dans le 'cloud'. Le groupe allemand anticipe dorénavant un chiffres d'affaires tiré des abonnements à ses logiciels et services 'cloud' compris entre 23,6 et 24 milliards d'euros à taux de change constant cette année, alors qu'il projetait jusqu'ici des revenus allant de 23,4 à 23,8 milliards d'euros. SAP dit par ailleurs prévoir un bénéfice d'exploitation annuel entre 7,95 à 8,25 milliards d'euros, contre 8,28 milliards dégagés en 2020. A titre de comparaison, il visait jusqu'ici un résultat opérationnel de 7,8 à 8,2 milliards d'euros à taux de change constants cette année. Sur le deuxième trimestre, le groupe de Walldorf a dégagé un bénéfice d'exploitation IFRS en repli de 23% à 980 millions d'euros, ce qui correspond à une marge opérationnelle non-IFRS de 28,8%, un chiffre au-dessus du consensus qui la donnait à 27,9%. Ses revenus issus du 'cloud' et des logiciels ont, eux, progressé de 5% à taux de change constants pour atteindre 5,75 milliards d'euros sur le trimestre écoulé. Le titre SAP coté à la Bourse de Francfort abandonnait près de 5% mercredi matin après la parution de ces résultats.

Valeurs associées SAP AG O.N. XETRA -1.86%