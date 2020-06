Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAP : nouvel outil de gestion de l'empreinte carbone Cercle Finance • 16/06/2020 à 14:09









(CercleFinance.com) - L'éditeur de logiciels professionnels SAP a annoncé mardi le lancement d'une application permettant aux entreprises d'analyser et d'optimiser l'empreinte carbone de leurs produits et de leurs activités. L'application - baptisée SAP Product Carbon Footprint Analytics - extraie les données du système ERP intelligent SAP S/4HANA ainsi que d'autres sources tierces pour les compiler au sein de la suite analytique SAP Analytics Cloud. L'annonce a été faite à l'occasion de Sapphire Now, la conférence annuelle de SAP.

Valeurs associées SAP AG O.N. XETRA +4.02%