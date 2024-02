Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SAP : nouveau record au-delà de 173,3E, booste le DAX40 information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 16:24









(CercleFinance.com) - SAP grimpe au-delà du précédent sommet des 169E pour inscrire un nouveau record (le 11ème de l'année 2024) au-delà de 173,3E.

La dernière oscillation induisait un potentiel de hausse ver 176E (à 1,5% du niveau actuel).

Le titre ayant déjà doublé depuis le plancher des 81E du 26/09/2022, il devient difficile de déterminer un nouvel objectif via les ratio classiques.



La hausse de ce poids lourd de la 'tech' booste le DAX40 vers 17.450, nouveau record absolu également.





