SAP: nouveau directeur financier en mars prochain

(CercleFinance.com) - SAP annonce que son conseil de surveillance a nommé Dominik Asam au poste de directeur financier (CFO) et membre du directoire : il entrera en fonction le 7 mars 2023 et rejoindra le groupe allemand après avoir occupé le poste actuel de CFO d'Airbus.



Dominik Asam -qui siège également au conseil de surveillance de Bertelsmann- succèdera à Luka Mucic qui, comme annoncé précédemment, restera membre du conseil d'administration de l'éditeur de logiciels d'entreprise jusqu'au 31 mars 2023.



Dominik Asam a rejoint Airbus en avril 2019 après avoir travaillé chez Infineon, dont il était directeur financier depuis 2011. Chez Airbus, il a aidé à diriger l'entreprise pendant la pandémie de Covid-19 tout en stimulant la transformation et l'innovation du groupe.





