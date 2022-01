Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAP: les résultats préliminaires accueillis favorablement information fournie par Cercle Finance • 14/01/2022 à 09:55









(CercleFinance.com) - Le concepteur de logiciels de gestion SAP a fait état hier soir de résultats préliminaires supérieurs aux attentes, ce qui faisait monter son cours de Bourse vendredi dans un marché baissier.



Le numéro un européen des logiciels professionnels a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires en hausse de 6% à 7,98 milliards d'euros pour son quatrième trimestre, dont une croissance de 3% à taux de change constants.



Dans le 'cloud', un métier très surveillé par les investisseurs, son chiffre d'affaires a augmenté de 28% à 2,61 milliards d'euros, là où le consensus ne visait que 2,52 milliards.



Hors éléments exceptionnels (non-IFRS), son résultat opérationnel ressort en baisse de 11% à 2,47 milliards d'euros, dont une baisse de 12% à taux de change constants.



Cette performance est néanmoins supérieure aux attentes du marché, qui visait en moyenne 2,42 milliards.



Les perspectives du groupe de Walldorf s'avèrent, elles aussi, globalement meilleures que prévu, le groupe technologique ayant déclaré viser un chiffre d'affaires de 11,55 à 11,85 milliards d'euros dans le 'cloud' cette année.



A titre de comparaison, le consensus anticipait jusqu'ici un chiffre de l'ordre de 11,5 milliards d'euros.



A la Bourse de Francfort, le titre SAP s'adjugeait 1,3% en début de matinée, contre un repli de 0,4% pour le DAX et un recul de 1,2% pour l'indice STOXX Europe 600 Technology.



SAP a prévu de publier ses résultats définitifs le 27 janvier.





