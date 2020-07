Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAP : les actions bondissent après des résultats solides Cercle Finance • 09/07/2020 à 10:09









(CercleFinance.com) - Les actions SAP sont en hausse de plus de 7% après que l'éditeur allemand de logiciels d'entreprise a annoncé des résultats 'solides' qui ont dépassé les attentes. La société basée à Walldorf a déclaré que l'activité commerciale s'était progressivement améliorée au cours du deuxième trimestre après le début mondial de la crise de Covid-19. Le chiffre d'affaires des licences logicielles, bien que toujours inférieur aux niveaux 'normaux', s'est redressé plus que prévu, a indiqué le groupe dans un communiqué. Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires du cloud a augmenté de 19% à 2,04 milliards d'euros, tandis que le chiffre d'affaires total a augmenté de 1% à 6,74 milliards d'euros. Au cours des trois derniers mois, le résultat opérationnel a augmenté de 8% à 1,96 milliard d'euros. SAP a également réitéré que le bénéfice d'exploitation pour l'année devrait se situer entre 8,1 et 8,7 milliards d'euros à taux de change constants.

Valeurs associées SAP AG O.N. XETRA +7.64%