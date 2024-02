Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SAP: le titre progresse, Jefferies passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 13:54









(CercleFinance.com) - L'action SAP gagne du terrain vendredi à la Bourse de Francfort à la faveur d'une note de Jefferies dans laquelle le broker estime que la croissance du géant allemand des logiciels ne peut être mise en doute.



Vers 13h30, la valeur progresse de 0,9%, tandis que l'indice DAX avance de 0,8%. Avec un gain de plus de 17% depuis le 1er janvier, le titre signe pour l'instant la deuxième meilleure performance annuelle de l'indice, derrière Siemens Energy (+19%).



Dans une note de recherche, Jefferies reconnaît que le groupe a livré des résultats de quatrième trimestre contrastés, mais se dit rassuré par le niveau de carnet de commandes qu'il affiche dans ses activités 'cloud'.



'Cette dynamique pérenne dans le 'cloud' signifie que SAP peut dorénavant prétendre de manière crédible à une croissance de 10%-12% par an, contre 8%-10% jusqu'ici', explique-t-il.



'Avec une croissance de 12%, comme nous le prévoyons à horizon 2026, SAP afficherait une croissance en ligne avec celle des leaders américains que sont Adobe, Intuit ou encore Salesforce', ajoute le courtier.



'Ce facteur devrait écarter tout plafond limitant sa valorisation sur le court terme', conclut-il.



Dans ces conditions, Jefferies relève sa recommandation de 'conserver' à 'acheter', avec un objectif de cours porté à 190 euros contre 135 euros précédemment.





