SAP : le titre plonge après un 'profit warning'

(CercleFinance.com) - L'action SAP plongeait de près de 17% lundi en début de matinée alors que le concepteur allemand de logiciels d'entreprise a fait état de performance trimestrielles inférieures aux attentes et d'un avertissement sur ses résultats annuels.

Le groupe de Walldorf a annoncé que son bénéfice d'exploitation, hors exceptionnels, avait reculé de 1% à 2,07 milliards d'euros au cours du troisième trimestre, alors que le consensus des analystes financiers visait 2,12 milliards.

Son chiffre d'affaires trimestriel a également subi un repli, reculant de 4% à 6,54 milliards d'euros, un niveau là encore inférieur au consensus établi à 6,89 milliards d'euros.

Pour l'ensemble de l'exercice, le spécialiste de l'informatique dématérialisés ('cloud') dit désormais viser un chiffre d'affaires de 27,2 à 27,8 milliards d'euros, contre une précédente prévision allant de 27,8 à 28,5 milliards.

Son bénéfice opérationnel annuel devrait - lui - se situer entre 8,1 et 8,5 milliards d'euros, et non entre 8,1 et 8,7 milliards d'euros comme envisagé initialement.

'Nous pensons que cette révision d'objectifs intègre le point de vue de l'équipe de direction selon lequel la recrudescence du Covid-19 en Europe et aux Etats-Unis cet automne entraînera vraisemblablement une reprise beaucoup plus longue que prévu pour les activités de logiciels de transactions comme Concur et Ariba, et dans une moindre mesure Fieldglass', expliquent les analystes de Berenberg.

SAP a également annoncé qu'il avait renoncé à ses objectifs de moyen terme, notamment à horizon 2023, rappelant que ses perspectives avaient été établies l'an dernier, avant l'apparition de l'épidémie de coronavirus.

L'action décrochait de 16,3% après une heure de transactions, signant de loin la plus forte perte de l'indice DAX, qui cédait lui plus de 2,2%.