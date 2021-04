Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAP : le titre monte, un analyste confirme son conseil Cercle Finance • 14/04/2021 à 17:19









(CercleFinance.com) - Le titre progresse d'environ 1,2% après l'annonce de ses résultats. Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil Surperformance sur la valeur et l'objectif de cours de 138 E. Oddo estime que SAP a pre-annoncé hier soir des résultats du 1er trimestre 2021 globalement supérieurs aux attentes, avec notamment un CA de 6.35 MdE, 1.6% au-dessus des attentes. ' Cette surperformance est tirée par de très bonnes ventes de licences, qui sont en croissance de 11% à cc alors que le marché pariait sur une chute (Css : -18% rep ; ODDO BHF: -9% à cc) ' indique Oddo. L'analyste souligne également que SAP publie un Operating Profit non-IFRS de 1.74 MdE, 19% au-dessus du consensus. ' La marge opérationnelle ressort ainsi à 27.4%, en hausse de 490 bp à cc, soit +4 points au- b dessus des attentes '. ' Le groupe ne relève que faiblement ses guidances annuelles : SAP anticipe une croissance Cloud & Software de +1% à +2% à cc (vs 0% à 2% à cc préc.). En substance, SAP relève marginalement la croissance des revenus Cloud (+14% à +18% vs +13% à +18% préc.) ' rajoute le bureau d'analyses.

Valeurs associées SAP AG O.N. XETRA +1.62%