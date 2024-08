Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SAP: le titre avance, Barclays relève son objectif information fournie par Cercle Finance • 13/08/2024 à 14:03









(CercleFinance.com) - SAP progresse en Bourse ce mardi, Barclays ayant relevé son objectif de cours sur le titre, de 200 à 230 euros, tout en restant à 'surpondérer' sur le concepteur de logiciels d'entreprise.



Vers 13h45, le titre prend 0,7%, signant ainsi l'une des plus fortes progressions de l'indice CAC 40.



Dans une note de recherche, Barclays fait remarquer que le titre SAP reste encore sous-détenu par les investisseurs américains, en dépit de la résistance de sa croissance, de son potentiel d'amélioration des marges et de sa valorisation attractive.



Tous ces éléments sont, selon l'analyste, de nature à faire de SAP un dossier séduisant aux yeux de Wall Street, au moment où le groupe technologique allemand cherche justement à se focaliser sur les marchés financiers américains.





