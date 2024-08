Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SAP: le régulateur allemand approuve le rachat de WalkMe information fournie par Cercle Finance • 23/08/2024 à 14:33









(CercleFinance.com) - L'autorité allemande de la concurrence a annoncé vendredi avoir autorisé le rachat de WalkMe, un spécialiste israélien de l'adoption numérique, par SAP.



Dans un avis publié sur son site Internet, le régulateur motive son avis par le fait que l'opération ne devrait pas avoir d'effet négatif sur le secteur, qu'il estime particulièrement dynamique.



Le Bundeskartellamt explique que ses investigations ont montré que le marché de l'adoption digitale, qui consiste à accélérer l'adoption des applications métier en aidant les collaborateurs à mieux se les approprier, est aujourd'hui en plein essor et qu'il devrait continuer de croître.



L'adoption numérique consiste à permettre aux utilisateurs de ne pas se contenter d'apprendre les fonctions de base d'un logiciel donné, mais également de maîtriser les fonctions les plus avancées.



SAP avait initialement annoncé l'acquisition de WalkMe, une société basée à Tel Aviv, au mois de juin dernier pour un montant de l'ordre de 1,5 milliard de dollars.



Le numéro un européen des logiciels s'attend à finaliser l'opération dans le courant du troisième trimestre.





