Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAP : le dividende va être augmenté de 17% Cercle Finance • 25/02/2021 à 11:21









(CercleFinance.com) - Le géant allemand des logiciels d'entreprise SAP a annoncé jeudi qu'il allait proposer une hausse de 17% de son dividende annuel au titre de l'exercice 2020. La décision de porter le dividende de 1,58 à 1,85 euro sera soumise au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale du mois de mai, précise le groupe de Walldorf dans un communiqué. Ce montant représente un ratio de distribution des bénéfices de 41% ,contre 55% à l'issue de l'exercice précédent, ajoute-t-il. SAP explique vouloir associer ses actionnaires à son 'succès' après la publication de 'solides' résultats annuels pour 2020, marqués notamment par la génération d'un flux de trésorerie ('cash flow') record l'an dernier. L'action cédait environ 0,2% jeudi à la Bourse de Francfort, dont l'indice vedette DAX était quasiment stable au même moment.

Valeurs associées SAP AG O.N. XETRA -0.45%