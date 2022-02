Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAP: le dividende annuel relevé de 32% information fournie par Cercle Finance • 24/02/2022 à 12:12









(CercleFinance.com) - Le concepteur allemand de logiciels d'entreprise SAP a annoncé jeudi qu'il comptait proposer à ses actionnaires le versement d'un dividende de 2,45 euros par action au titre de l'exercice 2021, un montant en hausse de 32% par rapport à l'année précédente.



Le groupe de Walldorf précise toutefois que ce paiement intègre un dividende exceptionnel de 0,50 euro par action destiné à célébrer le 50ème anniversaire de l'existence de la société.



Au total, le dividende correspond à un paiement de près de 2,9 milliards, contre 2,2 milliards en 2020, soit un ratio de distribution de 54% contre 41% à l'issue de l'exercice précédent.



Ce paiement, qui intervient après un exercice 2021 qualifié d'exceptionnel au niveau des résultats, est prévu en date du 23 mai au plus tôt.





