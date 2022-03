Sap : le Directeur financier s'en va

(AOF) - SAP a annoncé aujourd'hui que le conseil de surveillance a convenu avec Luka Mucic, directeur financier et membre du conseil d'administration, qu'il quittera la société le 31 mars 2023. Le conseil de surveillance a lancé la recherche d'un successeur.

" Nous sommes incroyablement reconnaissants à Luka pour ses 26 années de service et de dévouement à l'entreprise ", a déclaré Hasso Plattner, président du conseil de surveillance de SAP SE. "Au cours de son mandat de directeur financier, le chiffre d'affaires de SAP dans le cloud est passé de 1 milliard d'euros à plus de 9 milliards d'euros. Luka et son équipe de direction ont été la pierre angulaire de la transformation réussie de SAP en matière de cloud et je sais qu'ils continueront à exécuter excellemment tout au long de cette transition."

