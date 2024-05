Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SAP: le contrat du directeur général a été prolongé information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 14:32









(CercleFinance.com) - SAP a annoncé lundi avoir prolongé de trois ans, c'est-à-dire jusqu'en 2028, le mandat de son actuel directeur général, Christian Klein, qui prendra par ailleurs la présidence du comité exécutif.



Klein avait rejoint le comité de direction du groupe allemand de logiciels en 2018, avant d'être nommé co-directeur général en 2019. Il avait ensuite occupé seul le poste de directeur général à partir d'avril 2020, tout en étant porte-parole du comité.



Agé de seulement 44 ans, Christian Klein était arrivé au sein de l'entreprise en 1999 et avait progressivement gravi tous les échelons, pour devenir notamment directeur opérationnel en 2016.



Dans un communiqué, Hasso Plattner,, le président du conseil de surveillance, salue la contribution 'exceptionnelle' apportée par le directeur général dans la récente transformation du groupe en un groupe spécialisé dans le 'cloud'.



Cité lui aussi dans le communiqué, Christian Klein dit maintenant vouloir faire du géant européen des logiciels d'entreprise un leader dans l'intelligence artificielle (IA).





