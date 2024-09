Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SAP: lancement de la troisième tranche des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 10:23









(CercleFinance.com) - SAP a annoncé lundi le lancement de la troisième tranche de son programme de rachat d'actions, qui doit porter sur un montant maximum de 1,6 milliard d'euros.



Dans un communiqué, le géant allemand des logiciels d'entreprise indique que ces rachats débuteront aujourd'hui pour s'achever au plus tard le 25 avril 2025.



Le groupe de Walldorf rappelle que cet accord s'inscrit dans le cadre de l'officialisation, en mai 2023, d'un programme de rachats d'actions susceptible d'atteindre un total de cinq milliards d'euros.



A la Bourse de Francfort, l'action SAP cédait autour de 0,1% lundi matin dans les premiers échanges.





Valeurs associées SAP AG O.N. 198,32 EUR XETRA +0,30%