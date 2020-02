Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAP : lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions Cercle Finance • 20/02/2020 à 12:20









(CercleFinance.com) - SAP annonce ce jeudi que son conseil d'administration avait approuvé un programme de rachat d'actions d'un montant de 1,5 milliard d'euros. Le fabricant allemand de logiciels d'entreprise a par ailleurs déclaré qu'il portait son dividende à 1,58 euro par action pour l'exercice 2019, soit une augmentation de 8 cents par rapport au dividende de l'an dernier. Le programme de rachat d'actions doit débuter aujourd'hui et s'achever le 31 décembre.

Valeurs associées SAP AG O.N. XETRA -0.79%