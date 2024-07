Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SAP: la solide croissance dans le 'cloud' rassure information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 10:27









(CercleFinance.com) - SAP a dévoilé hier soir de solides performances dans le 'cloud', apaisant les craintes des investisseurs qui redoutaient un éventuel ralentissement de ses activités dans l'informatique dématérialisée.



Le premier éditeur de logiciels d'Europe a annoncé dans la soirée de lundi avoir généré une croissance de son chiffre d'affaires total de 10% à taux de change constants sur le deuxième trimestre.



Il s'agit de la première fois que le groupe allemand renoue avec une croissance organique à deux chiffres depuis début 2019.



Dans un communiqué, SAP explique que sa performance a été soutenue par ses métiers dans le 'cloud', dont le chiffre d'affaires s'est accru de 25% à changes constants sur le trimestre clos fin juin.



Mais pour la troisième fois consécutive, la croissance de son chiffre d'affaires dans le 'cloud' est surpassée par la croissance de son carnet de commandes dans le domaine, un élément jugé encourageant pour la suite.



SAP - qui compte des clients de la trempe d'ExxonMobil, Accenture, BASF ou Lenovo - indique que le carnet de commandes de sa division 'cloud' a grimpé de 28% au deuxième trimestre.



'Cela contraste avec les publications de certains de ses pairs qui font état d'un certain accès de faiblesse au niveau de la demande', commentent les analystes de Berenberg.



'A dire vrai, parmi les grands groupes de logiciels, SAP est pour l'instant le seul à faire part cette année d'une croissance résistante de son carnet de commandes', ajoute le bureau d'études allemand.



SAP a réitéré ses objectifs financiers pour 2024, mais légèrement relevé sa prévision de bénéfice opérationnels hors éléments exceptionnels pour 2025, portée à 10,2 milliards d'euros contre dix milliards précédemment.



Vers 10h20, l'action de l'éditeur de progiciels gagnait 5,8%, signant la plus forte hausse de l'indice DAX de la Bourse de Francfort et surperformant l'indice sectoriel européen, le STOXX Europe 600 Technology, en hausse de 0,6%.





