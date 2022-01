Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAP: la prévision de FCF déçoit, le titre décroche information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 11:05









(CercleFinance.com) - L'action SAP évolue en forte baisse jeudi matin à la Bourse de Francfort, les résultats trimestriels de l'éditeur de logiciels d'entreprise étant occultés par un mouvement d'aversion au risque généralisé qui touche les valeurs technologiques.



Deux semaines après la parution de ses comptes préliminaires, le groupe de Walldorf a présenté ce matin ses résultats définitifs au titre du quatrième trimestre, qui font notamment apparaître des performances record dans le 'cloud'.



SAP annonce ainsi que le chiffre d'affaires de ses activités dans le 'cloud' a augmenté de 28% sur le trimestre écoulé pour désormais représenter 2,61 milliards d'euros, dont une croissance à 24% à taux de change constants.



Sur l'ensemble de l'exercice 2021, SAP a réussi à atteindre la borne haute de ses objectifs de chiffre d'affaires dans le 'cloud'.



Au total, le chiffre d'affaires non-IFRS du quatrième trimestre a crû de 3% à taux de change constant, à 7,98 milliards d'euros.



La croissance de 11% du bénéfice d'exploitation non-IFRS, à 2,47 milliards d'euros, est également conforme à ce que le groupe avait préannoncé il y a deux semaines.



Le spécialiste allemand des logiciels a confirmé anticiper une hausse de ses ventes dans le 'cloud' de 23% à 26% à taux de change constants cette année, pour un bénéfice d'exploitation stable voire en repli de 5%.



Seule véritable déception, sa prévision de flux de trésorerie disponible (FCF) - établie à 4,5 milliards d'euros pour 2022 - se situe très en-dessous de sa performance sur l'exercice 2021 (5,01 milliards).



Conséquence, le titre décrochait de 6% jeudi matin, une chute amplifiée par le mouvement de correction qui touche l'ensemble du secteur technologique européen après les propos restrictifs tenus la veille par la Fed.





