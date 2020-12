Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAP : l'introduction en Bourse de Qualtrics prend forme Cercle Finance • 29/12/2020 à 10:06









(CercleFinance.com) - Qualtrics, la filiale de SAP spécialisée dans les plateformes d'enquête, a annoncé lundi son intention de s'introduire prochainement en Bourse sur le Nasdaq. Le site basé dans l'Utah - qui permet la création d'enquêtes allant de simples formulaires aux études aléatoires - compte placer ses titres dans une fourchette comprise entre 20 et 24 dollars, d'après un document déposé hier soir auprès de la SEC, l'autorité boursière américaine. Selon les analystes, Qualtrics devrait être valorisée à plus de neuf milliards de dollars, un niveau d'ores et déjà supérieur aux huit milliards de dollars que SAP avait déboursé pour l'acquisition de la société en 2018. SAP avait annoncé le projet d'IPO de sa filiale spécialisée dans les solutions d'analyse des données au mois de juillet dernier, au moment de la parution de ses résultats de deuxième trimestre. Pour les spécialistes, cette entrée en Bourse pourrait constituer un bon moyen pour SAP de gagner des parts de marchés chez des clients réticents à adopter les logiciels d'entreprise développés par le groupe allemand. Cette cotation intervient surtout dans des conditions de marché redevenues très favorables, avec un indice Nasdaq qui évolue depuis plusieurs mois à des niveaux record. SAP - qui détient actuellement 98,6% de Qualtrics - affirme vouloir en garder le contrôle en conservant au moins 80% de ses droits de vote. Le titre SAP gagnait plus de 2% à la Bourse de Francfort mardi matin après cette annonce, signant la plus forte hausse de l'indice DAX qui prenait 0,7% au même moment.

Valeurs associées SAP AG O.N. XETRA +2.01%