Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAP: l'intelligence artificielle IBM Watson va être intégrée information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 14:52









(CercleFinance.com) - Le spécialiste allemand des logiciels professionnels SAP a annoncé jeudi qu'il allait intégrer les outils d'intelligence artificielle IBM Watson au sein de ses offres 'cloud'.



Le groupe de Walldorf explique qu'il a prévu d'utiliser les fonctionnalités de la plateforme Watson pour alimenter son assistant numérique au sein du processus de démarrage 'SAP Start'.



Avec cette option, les utilisateurs de ses progiciels pourront rechercher, lancer et utiliser de manière interactive des applications fournies par les solutions 'cloud' de SAP, notamment pour la suite ERP SAP S/4Hana.



Les fonctionnalités de cet assistant numérique seront ensuite étendues à l'ensemble des solutions SAP afin d'aider les utilisateurs à répondre à diverses questions.



L'idée est d'automatiser et d'accélérer les tâches courantes, de telle sorte à favoriser la productivité des salariés afin qu'ils se concentrent sur des tâches jugées plus stratégiques.



Au-delà de l'intégration en mode natif des capacités d'IA d'IBM Watson dans les solutions SAP, SAP et IBM prévoient de coopérer sur l'IA générative et les langages de grande taille pour la suite d'applications critiques de SAP.





Valeurs associées SAP AG O.N. XETRA -1.31%