Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SAP: Jürgen Müller va quitter le groupe information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 11:11









(CercleFinance.com) - SAP a annoncé que son conseil de surveillance a conclu un accord mutuel avec le Dr Jürgen Müller, directeur de la technologie et membre du conseil d'administration, pour quitter le conseil d'administration, à compter du 30 septembre 2024.



Jürgen Müller a joué un rôle clé dans la mise en place de la SAP Business Technology Platform (BTP), qui fournit la base technique de l'offre de pointe de SAP et sert plus de 23 000 clients en direct.



Christian Klein, DG de SAP, assumera la responsabilité de la majeure partie du conseil d'administration de la technologie et de l'innovation dirigé par M. Müller. L'équipe SAP Global Security & Cloud Compliance rejoindra le secteur Customer Services & Delivery Board sous la direction de Thomas Saueressig.



' Nous remercions Jürgen Müller pour ses réalisations importantes et lui souhaitons bonne chance dans ses projets futurs ', a déclaré Pekka Ala-Pietilä, président du conseil de surveillance de SAP.





Valeurs associées SAP AG O.N. 198,60 EUR XETRA -0,63%