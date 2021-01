Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAP : extension du partenariat avec Microsoft Cercle Finance • 22/01/2021 à 16:45









(CercleFinance.com) - SAP et Microsoft annoncent le développement de leur partenariat à travers l'intégration de Microsoft Teams au sein de la suite de solutions intelligentes de SAP. Les entreprises ont également officialisé une extension de leur partenariat stratégique afin d'accélérer l'adoption de SAP S/4HANA sur Microsoft Azure. Cela s'appuie sur un engagement commun des entreprises pour simplifier et rationaliser les parcours des clients vers le cloud. 'En intégrant Microsoft Teams dans notre portefeuille de solutions, nous porterons la collaboration au niveau supérieur (...). Notre partenariat de confiance avec Microsoft est axé sur l'amélioration continue de la réussite des clients. C'est pourquoi nous étendons également l'interopérabilité avec Azure', résume Christian Klein, directeur général de SAP.

